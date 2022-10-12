Байден знову оцінив ризики ядерного удару по Україні
Президент США Джо Байден знов оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не піде на цей крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова американського лідера в інтерв'ю CNN.
"Я не думаю, що він це зробить", - відповів Байден на запитання, чи Путін застосує тактичну ядерну зброю проти України.
"Я вважаю безвідповідальним з його боку як світового лідера однієї з найбільших ядерних держав світу, говорити про те, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", - додав Байден.
За словами американського президента, навіть погрози ядерної зброї з вуст Путіна мають ефект дестабілізації.
"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться", - заявив лідер США.
Байден відмовився розкривати подробиці, якою буде відповідь США у випадку, якщо Путін піде на такий крок. Однак він запевнив, що Пентагон наперед розробив варіанти дій на випадок такого сценарію.
Нагадаємо, раніше Байден заявив, що загроза ядерного удару є найвищою з часів кубинської ракетної кризи через заяви російського диктатора Володимира Путіна.
Однак, незважаючи на заяви американського президента, в ядерній політиці США немає жодних змін.
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