Росія завдала нового удару по енергетиці: є знеструмлення у двох областях, - Міненерго

В ніч на 15 січня росіяни завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого знеструмлення фіксуються у Харківській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Знеструмлення через обстріли

"Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині", - розповіли у Міненерго.

Там додали, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації енергосистеми. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

Також за даними Міненерго, мережеві обмеження, як і раніше, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Знеструмлення через негоду

Як проінформували у міністерстві, через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині", - повідомили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.