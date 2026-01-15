Росія завдала нового удару по енергетиці: є знеструмлення у двох областях, - Міненерго
В ніч на 15 січня росіяни завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого знеструмлення фіксуються у Харківській та Житомирській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Знеструмлення через обстріли
"Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині", - розповіли у Міненерго.
Там додали, що аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються.
Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації енергосистеми. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.
Також за даними Міненерго, мережеві обмеження, як і раніше, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.
Знеструмлення через негоду
Як проінформували у міністерстві, через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині", - повідомили у Міненерго.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Обстріл України 15 січня
Як повідомлялось раніше, сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області.
За даними місцевої влади, внаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.
Також сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Як стало відомо, уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
Ще під ударом ворожих дронів перебував й Львів. Ударний безпілотник був уражений на околицях міста.
За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі загарбники направили на Україну 82 дрони, серед яких були реактивні "Шахеди", дрони "Італмас" та БпЛА інших типів. Більшість ворожих цілей сили ППО знищили.