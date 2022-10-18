ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія завдала майже 200 ударів ракетами та дронами по Україні за 11 днів, - Міноборони

Новость на русском →
Вівторок 18 жовтня 2022 21:33
Росія завдала майже 200 ударів ракетами та дронами по Україні за 11 днів, - Міноборони Фото: Росія завдала майже 200 ударів ракетами та дронами по Україні за 11 днів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали понад 190 ударів ракетами та безпілотниками по 16 областях України протягом 7-18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони в Twitter.

В результаті ворожих атак загинули понад 70 людей. Ще більше 240 отримали поранення.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок атаки по Києву загинули троє людей.

Окрім того, через обстрілу Дніпра одна людина зазнала поранень.

Під час атаки енергетичних об'єктів в Україні поранення отримали 7 співробітників компанії ДТЕК. Один із них помер у автомобілі швидкої допомоги.

Також зазначимо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомляв, що у російського диктатора Володимира Путіна зараз змінилася стратегія та тактика у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили атаки росіян в трьох областях та збили п’ять крилатих ракет, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки росіян в трьох областях та збили п’ять крилатих ракет, - Генштаб
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів