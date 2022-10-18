Обстріл Дніпра: одна людина постраждала, пошкоджені десятки будинків

В результаті ворожого обстрілу Дніпра одна людина зазнала поранень, також пошкоджень зазнали більше 30 житлових будинків.

Про це заявив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Він повідомив, що дві ворожі ракети влучили по об‘єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там сталася масштабна пожежа, є серйозні руйнування.

"Внаслідок обстрілу у Дніпрі одна людина дістала уламкові поранення, нині 57-річний чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. В місті пошкоджено понад три десятки житлових будинків, зачепило школи, дитячі садки", - написав Лукашук.

Окрім того, вдень без електроенергії залишились деякі громади Синельниківського, Павлоградського, Новомосковського районів та окремі райони Дніпра. Громади області ще залишаються знеструмленими.

Лукашук також повідомив, що у Криворізькому районі на російському снаряді підірвався трактор. Техніку пошкоджено, але водій уражень не зазнав.