Россия нанесла почти 200 ударов ракетами и дронами по Украине за 11 дней, - Минобороны
Российские оккупанты нанесли более 190 ударов ракетами и беспилотниками по 16 областям Украины в течение 7-18 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны в Twitter.
В результате вражеских атак погибли более 70 человек. Еще более 240 получили ранения.
Напомним, что сегодня в результате атаки по Киеву погибли три человека.
Кроме того, из-за обстрела Днепра один человек получил ранения.
В ходе атаки энергетических объектов в Украине ранения получили 7 сотрудников компании ДТЭК. Один из них умер в автомобиле скорой помощи.
Также отметим, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что у российского диктатора Владимира Путина сейчас изменилась стратегия и тактика в войне против Украины.
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