Росія затягує війну та намагається завдати якнайбільшої шкоди, - Зеленський
Росія замість того, щоб працювати над миром, обирає шлях затягування війни. Російський режим намагається завдати Україні якнайбільше шкоди ударами по інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський нагадав, що зараз у Харкові, Дніпрі та інших містах Україн триває ліквідація наслідків російських ракетних та дронових ударів. У Києві окупанти пошкодили лікарню, у Дніпрі вдарили по заводу-виробнику продовольства.
"Звичайна соняшникова олія - і це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю - балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів", - зазначив президент.
За його словами, усі теракти РФ свідчать про те, що РФ не сприймає серйозно дипломатичну роботу, яку намагаються вести цивілізовані країни. Кремль обрав шлях затягування війни.
"Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди - їхня стратегія незмінна. Наша стратегія - стратегія захисту життя - буде посилюватись, уже це робимо", - резюмував президент.
Нагадаємо, що в ніч на 5 січня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ. В Оболонському районі ударний безпілотник влучив у приватну клініку: троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер від отриманих травм.
У Дніпрі дрони посеред білого дня атакували підприємство - виробника олії, який належить американській компанії. Внаслідок масованого дронового теракту на дороги міста вилилось 300 тонн олії. Внаслідок цього проїзд певними шляхами закрито на кілька діб.
Також окупанти вдень 5 січня завдали серії ударів по Харкову. Під ударом ворога опинився енергетичний об'єкт, міська влада повідомила про важкі пошкодження внаслідок теракту РФ.