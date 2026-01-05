ua en ru
Россия затягивает войну и пытается нанести как можно больший вред, - Зеленский

Украина, Понедельник 05 января 2026 19:58
UA EN RU
Россия затягивает войну и пытается нанести как можно больший вред, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россия вместо того, чтобы работать над миром, выбирает путь затягивания войны. Российский режим пытается нанести Украине как можно больше вреда ударами по инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский напомнил, что сейчас в Харькове, Днепре и других городах Украины продолжается ликвидация последствий российских ракетных и дроновых ударов. В Киеве оккупанты повредили больницу, в Днепре ударили по заводу-производителю продовольствия.

"Обычное подсолнечное масло - и это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили просто по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни - баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить поставки электричества после российских ударов", - отметил президент.

По его словам, все теракты РФ свидетельствуют о том, что РФ не воспринимает серьезно дипломатическую работу, которую пытаются вести цивилизованные страны. Кремль избрал путь затягивания войны.

"Россия затягивает войну, пытается нанести Украине наибольший вред - их стратегия неизменна. Наша стратегия - стратегия защиты жизни - будет усиливаться, уже это делаем", - резюмировал президент.

Напомним, что в ночь на 5 января российские террористы совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный беспилотник попал в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.

В Днепре дроны посреди бела дня атаковали предприятие - производителя масла, которое принадлежит американской компании. В результате массированного дронового теракта на дороги города вылилось 300 тонн масла. Вследствие этого проезд определенными путями закрыт на несколько суток.

Также оккупанты днем 5 января нанесли серии ударов по Харькову. Под ударом врага оказался энергетический объект, городские власти сообщили о тяжелых повреждениях в результате теракта РФ.

