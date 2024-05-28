Росія запустить ІПсО про відкриття другого фронту з Білорусі, - ЦПД

Вчора, 27 травня, почалися спільні російсько-білоруські навчання Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. У них беруть участь авіація, зенітні, ракетні і радіотехнічні підрозділи ЗС Білорусі, а також розвідувальна та винищувальна авіація Росії.

До Білорусі минулого тижня прибули шість російських бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8.

Російський диктатор Володимир Путін 24 травня під час поїздки до Білорусі заявив, що планує обговорити з Олександром Лукашенком питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових.

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