У Білорусі почалися спільні з Росією навчання Повітряних сил та ППО
У Білорусі у понеділок, 17 травня, почалися спільні з Росією навчання Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Білорусі.
Як повідомляється, під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.
Основні зусилля під час навчань будуть спрямовані на вирішення завдань із прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ.
До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, а також екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації Військово-космічних сил Росії.
Як зазначається, навчання триватимуть до 31 травня.
Спільні навчання РФ та Білорусі
Нагадаємо, Росія та Білорусь часто проводять спільні військові навчання.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує обговорити з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових.
Також зазначимо, на початку квітня Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. У країні продовжується підготовка відповідних підрозділів і не тільки.
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