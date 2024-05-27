Росія перекинула до Білорусі шість бойових вертольотів, - "Гаюн"

До Білорусі минулого тижня прибули шість російських бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram .

Загалом у "Барановичах" станом на зараз перебуває така авіація росіян:

"Сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сєщі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ", - пише Гаюн.

Згідно з уточненими даними, Росія перекинула до Білорусі більше гелікоптерів.

Як нагадав моніторинговий канал, ще вчора, 26 травня, стало відомо, що 25 травня на білоруський аеродром "Барановичі" прибули Мі-24 та Мі-8 росіян.

Навчання Росії та Білорусі

Варто зауважити, що інформація про перекидання російської авіації до Білорусі з'явилася на тлі початку спільних навчань Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ та РБ.

Міноборони Білорусі уточнювало, що у рамках тренувань військові хочуть відпрацювати "управління різнорідними силами авіації".

У відомстві додавали, що у навчаннях беруть участь екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації Військово-космічних сил Росії.

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