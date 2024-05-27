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Росія перекинула до Білорусі шість бойових вертольотів, - "Гаюн"

Понеділок 27 травня 2024 18:21
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Росія перекинула до Білорусі шість бойових вертольотів, - "Гаюн" Ілюстративне фото: Росія перекинула свої гелікоптери до Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До Білорусі минулого тижня прибули шість російських бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Як нагадав моніторинговий канал, ще вчора, 26 травня, стало відомо, що 25 травня на білоруський аеродром "Барановичі" прибули Мі-24 та Мі-8 росіян.

Згідно з уточненими даними, Росія перекинула до Білорусі більше гелікоптерів.

"Сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сєщі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 та Мі-8 ВКС РФ", - пише Гаюн.

Загалом у "Барановичах" станом на зараз перебуває така авіація росіян:

  • 2 розвідувальні літаки Су-24МР4;
  • 4 винищувачі Су-30СМ;
  • вісім вертольотів Мі-24 та Мі-8.

Навчання Росії та Білорусі

Варто зауважити, що інформація про перекидання російської авіації до Білорусі з'явилася на тлі початку спільних навчань Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ та РБ.

Міноборони Білорусі уточнювало, що у рамках тренувань військові хочуть відпрацювати "управління різнорідними силами авіації".

У відомстві додавали, що у навчаннях беруть участь екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації Військово-космічних сил Росії.

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