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Россия запустит ИПСО об открытии второго фронта из Беларуси, - ЦПД

Фото: российский диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) прогнозирует, что Россия активизирует информационно-психологическую операцию о якобы открытии второго фронта со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

В Центре ожидают в ближайшее время ряд провокационных заявлений высшего руководства РФ и Беларуси с угрозами в адрес Украины.

Основная цель этой ИПСО – нагнетание массовой паники в украинском обществе, отметили в ЦПД.

Совместные военные учения РФ и Беларуси

Вчера, 27 мая, начались совместные российско-белорусские учения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. В них принимают участие авиация, зенитные, ракетные и радиотехнические подразделения ВС Беларуси, а также разведывательная и истребительная авиация России.

В Беларусь на прошлой неделе прибыли шесть российских боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Российский диктатор Владимир Путин 24 мая во время поездки в Беларусь заявил, что планирует обсудить с Александром Лукашенко вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных.

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