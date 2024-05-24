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Путін хоче залучити Білорусь до ядерних навчань Росії

П'ятниця 24 травня 2024 01:25
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Путін хоче залучити Білорусь до ядерних навчань Росії Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує обговорити з Олександром Лукашенком у Мінську питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Путін сказав, що перед вильотом до Мінська обговорив з урядом РФ усі напрямки співпраці з Білоруссю.

Ядерні навчання РФ

Нагадаємо, 21 травня Російська Федерація розпочала проведення першого етапу навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. Військові використовуватимуть комплекси "Іскандер" та ракети "Кинжал".

Путін наказав Міноборони РФ провести зазначені навчання нібито через заяви Заходу про готовність ввести війська в Україну.

Яка насправді мета ворога і чи є ризик ядерної ескалації - читайте у матеріалі РБК-Україна .

На початку квітня Лукашенко заявив , що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. У країні продовжується підготовка відповідних підрозділів і не тільки.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Ядерна зброя
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