Росія запустила по Україні понад 200 ракет та дронів. Скільки збила ППО

"У ніч на 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника - 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

Як відпрацювала ППО

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей - 102 ракет та 42 БПЛА:

1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";

4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

В яких областях працювала ППО

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України - у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Особливості атаки РФ

За даними військових, до повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі-носії крилатих ракет.

Зазначимо, що літаки Ту-160 раніше окупанти майже не використовували для обстрілів України. До цього був відомий тільки один випадок атаки з використанням таких літаків за час війни - 1 травня 2023 року.