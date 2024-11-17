RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россия запустила по Украине более 200 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 144 из 210 дронов и ракет РФ во время массированной атаки 17 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия устроила массированный обстрел по Украине 17 ноября, запустив 210 ракет и дронов. ПВО сбила 144 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

В целом, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА.

  • одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
  • 8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
  • одна баллистическая ракета "Искандер-М";
  • 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 90 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа.

Как отработала ПВО

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация о сбитии 144 воздушных целей - 102 ракет и 42 БПЛА:

  • 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
  • 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 42 ударных БПЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БПЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БПЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.

В каких областях работала ПВО

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины - в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Особенности атаки РФ

По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабли-носители крылатих ракет.

Отметим, что самолеты Ту-160 ранее оккупанты почти не использовали для обстрелов по Украине. До этого был известен только один случай атаки с использованием таких самолетов за время войны - 1 мая 2023 года.

Массированная атака РФ по Украине

Российские войска массированно атаковали Украину, обстреляв объекты генерации и передачи электроэнергии. В нескольких областях по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения света для минимизации последствий атаки.

Помимо повреждений в Киеве, Николаеве, Львове, Одессе, Днепропетровской области, есть жертвы. В частности, в Днепропетровской области погибли железнодорожники. Самая тяжелая ситуация после атаки РФ в Одессе.

Отметим, что угроза повторных массированных российских обстрелов Украины может сохраняться до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, которое он высказал в комментарии для РБК-Украина, глава Кремля Владимир Путин может повторять такие атаки чуть ли не каждую неделю.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНиколаевРовноКременчугПВОобстріл КиєваВойна в УкраинеОбстрелы КиеваДрони