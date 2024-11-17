Россия запустила по Украине более 200 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО

Россия устроила массированный обстрел по Украине 17 ноября, запустив 210 ракет и дронов. ПВО сбила 144 вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.
В целом, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 БПЛА.
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация о сбитии 144 воздушных целей - 102 ракет и 42 БПЛА:
В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БПЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БПЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.
Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины - в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.
По данным военных, к воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабли-носители крылатих ракет.
Отметим, что самолеты Ту-160 ранее оккупанты почти не использовали для обстрелов по Украине. До этого был известен только один случай атаки с использованием таких самолетов за время войны - 1 мая 2023 года.
Российские войска массированно атаковали Украину, обстреляв объекты генерации и передачи электроэнергии. В нескольких областях по указанию "Укрэнерго" были введены аварийные отключения света для минимизации последствий атаки.
Помимо повреждений в Киеве, Николаеве, Львове, Одессе, Днепропетровской области, есть жертвы. В частности, в Днепропетровской области погибли железнодорожники. Самая тяжелая ситуация после атаки РФ в Одессе.
Отметим, что угроза повторных массированных российских обстрелов Украины может сохраняться до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, которое он высказал в комментарии для РБК-Украина, глава Кремля Владимир Путин может повторять такие атаки чуть ли не каждую неделю.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.