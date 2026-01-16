Летіли реактивні "Шахеди" та дрони інших типів: у ЗСУ розповіли про нічну атаку РФ
Російські війська сьогодні вночі, 16 січня, атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 16 січня противник атакував 76 ударними БпЛА типу Shahed, у тому числі реактивними, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів", - зазначили у Повітряних силах.
Зазначається, що ворог атакував із кількох напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 53 ворожі БпЛА. При цьому зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих дронів на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Удари РФ по Україні
Російські війська щодня атакують Україну безпілотниками різних типів та ракетами, намагаючись знищити критичну інфраструктуру у різних регіонах.
Через обстріли РФ по всій Україні діють погодинні графіки відключення світла для побутових споживачів. Через атаки РФ та морози графіки значно жорсткіші, ніж було раніше.
Окрім того, 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та через важкі погодні умови цієї зими найближчим часом буде ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
Детальніше про те, що це несе для українців - в матеріалі РБК-Україна.