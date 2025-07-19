Росія запустила по Україні хвилю ракет: що відомо наразі

Атака почалася після 4 ранку. Спочатку ракета була зафіксована в Харківській області та тримала курс у південному напрямку. Також група ракет була помічена в Полтавській області.

Повітряні сили також повідомили, що ракети тримають курс на Павлоград, що у Дніпропетровській області. Одна з ворожих цілей летіла в бік Кременчука.

"Місто Павлоград, Дніпропетровська область, - під масованою атакою ракет і ворожих ударних безпілотників", - попередили Повітряні сили.

Практично в усіх областях України спрацювала повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - попередили військові.