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Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: перші дані про наслідки

Одеса, Субота 19 липня 2025 01:14
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Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: перші дані про наслідки Фото: в Одесі пошкоджено інфраструктуру через атаку дронів (facebook.com/pvkshid)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 19 липня Росія вдарила по Одесі ударними безпілотниками типу "Шахед". Пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

"Незважаючи на активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирні житлові будинки", - повідомив він.

За словами Кіпера, всі екстрені служби приступили до роботи з ліквідації наслідків дронової атаки росіян. Інформація про постраждалих уточнюється.

Місцеві ЗМІ пишуть, що удар припав по одному із житлових будинків. Місцева влада подробиці поки що не надала.

Оновлено о 1:32. Понад 20 ударних дронів РФ заходило у повітряний простір Одеси з різних боків.

Пошкоджено громадянську інфраструктуру. Труханов підтвердив, що спалахнула багатоповерхівка, людей дістають із вогняної пастки. Інформація про постраждалих досі не надходила.

Атака РФ по Україні 18 липня

Нагадаємо, увечері, 18 липня, росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Ракети летіли на Дніпро, а на Полтаву летіли дрони.

Близько 19:30 вони запустили низку швидкісних цілей. Вибухи прогриміли в районі Полтави.

Також росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Було оголошено загрозу ударів для міста Чернігів.

Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до української столиці. У Києві повторно оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

У Києві внаслідок атаки дронів зафіксовано перші наслідки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі також повідомили про вибухи на тлі дронової атаки.

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