Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: перші дані про наслідки

У ніч на 19 липня Росія вдарила по Одесі ударними безпілотниками типу "Шахед". Пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

Пошкоджено громадянську інфраструктуру. Труханов підтвердив, що спалахнула багатоповерхівка, людей дістають із вогняної пастки. Інформація про постраждалих досі не надходила.

Оновлено о 1:32. Понад 20 ударних дронів РФ заходило у повітряний простір Одеси з різних боків.

Місцеві ЗМІ пишуть, що удар припав по одному із житлових будинків. Місцева влада подробиці поки що не надала.

За словами Кіпера, всі екстрені служби приступили до роботи з ліквідації наслідків дронової атаки росіян. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Незважаючи на активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирні житлові будинки", - повідомив він.

Атака РФ по Україні 18 липня

Нагадаємо, увечері, 18 липня, росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Ракети летіли на Дніпро, а на Полтаву летіли дрони.

Близько 19:30 вони запустили низку швидкісних цілей. Вибухи прогриміли в районі Полтави.

Також росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Було оголошено загрозу ударів для міста Чернігів.

Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до української столиці. У Києві повторно оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

У Києві внаслідок атаки дронів зафіксовано перші наслідки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі також повідомили про вибухи на тлі дронової атаки.

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