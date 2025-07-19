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Россия запустила по Украине волну ракет: что известно на данный момент

Фото: РФ запустила ракеты по Украине (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Под утро, 19 июля, Россия запустила по Украине волну ракет, параллельно атакуя города ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Атака началась после 4 утра. Сначала ракета была зафиксирована в Харьковской области и держала курс в южном направлении. Также группа ракет была замечена в Полтавской области.

Воздушные силы также сообщили, что ракеты держат курс на Павлоград, что в Днепропетровской области. Одна из вражеских целей летела в сторону Кременчуга.

"Город Павлоград, Днепропетровская область, - под массированной атакой ракет и вражеских ударных беспилотников", - предупредили Воздушные силы.

Практически во всех областях Украины сработала воздушная тревога из-за активности  вражеской тактической авиации.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - предупредили военные.

Атака РФ по Украине

Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины.

В Киеве в результате атаки дронов зафиксированы первые последствия. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом в Дарницком районе.

В Одессе также сообщили о взрывах на фоне дроновой атаки. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате попадания в многоэтажное здание.

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