Россия запустила по Украине волну ракет: что известно на данный момент

Атака началась после 4 утра. Сначала ракета была зафиксирована в Харьковской области и держала курс в южном направлении. Также группа ракет была замечена в Полтавской области.

Воздушные силы также сообщили, что ракеты держат курс на Павлоград, что в Днепропетровской области. Одна из вражеских целей летела в сторону Кременчуга.

"Город Павлоград, Днепропетровская область, - под массированной атакой ракет и вражеских ударных беспилотников", - предупредили Воздушные силы.

Практически во всех областях Украины сработала воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - предупредили военные.