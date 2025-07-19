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Росія запустила по Україні хвилю ракет: що відомо наразі

Субота 19 липня 2025 04:23
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Росія запустила по Україні хвилю ракет: що відомо наразі Фото: РФ запустила ракети по Україні (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Під ранок, 19 липня, Росія запустила по Україні хвилю ракет, паралельно атакуючи міста ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.

Атака почалася після 4 ранку. Спочатку ракета була зафіксована в Харківській області та тримала курс у південному напрямку. Також група ракет була помічена в Полтавській області.

Повітряні сили також повідомили, що ракети тримають курс на Павлоград, що у Дніпропетровській області. Одна з ворожих цілей летіла в бік Кременчука.

"Місто Павлоград, Дніпропетровська область, - під масованою атакою ракет і ворожих ударних безпілотників", - попередили Повітряні сили.

Практично в усіх областях України спрацювала повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - попередили військові.

Росія запустила по Україні хвилю ракет: що відомо наразі

Атака РФ по Україні

Увечері, 18 липня, росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України.

У Києві внаслідок атаки дронів зафіксовано перші наслідки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі також повідомили про вибухи на тлі дронової атаки. Одна людина загинула, ще кілька дістали поранення внаслідок влучання в багатоповерхову будівлю.

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