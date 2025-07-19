Россия запустила по Украине волну ракет: что известно на данный момент
Под утро, 19 июля, Россия запустила по Украине волну ракет, параллельно атакуя города ударными беспилотниками типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.
Атака началась после 4 утра. Сначала ракета была зафиксирована в Харьковской области и держала курс в южном направлении. Также группа ракет была замечена в Полтавской области.
Воздушные силы также сообщили, что ракеты держат курс на Павлоград, что в Днепропетровской области. Одна из вражеских целей летела в сторону Кременчуга.
"Город Павлоград, Днепропетровская область, - под массированной атакой ракет и вражеских ударных беспилотников", - предупредили Воздушные силы.
Практически во всех областях Украины сработала воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", - предупредили военные.
Атака РФ по Украине
Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины.
В Киеве в результате атаки дронов зафиксированы первые последствия. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом в Дарницком районе.
В Одессе также сообщили о взрывах на фоне дроновой атаки. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате попадания в многоэтажное здание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.