Росія запустила по Україні дрони: де можуть бути удари

За даними військових, ворог запускав по Україні дрони протягом всього вечора, але близько 22:45 у Миколаївській області було зафіксовано цілі групи дронів в напрямку Одеської та Кіровоградської областей.

Пізніше безпілотники фіксувалися в вже в Сумській, Одеській, Кіровоградській, Харківській та Вінницькій областях. Станом на 00:21, дрони на Сумщині летіли в напрямку Чернігівської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.