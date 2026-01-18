UA

Росія запустила по Україні дрони: де можуть бути удари

Фото: у Миколаївській області було зафіксовано цілі групи безпілотників (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 18 січня вчергове запустили по Україні дрони. Безпілотники фіксувалися щонайменше у кількох областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, ворог запускав по Україні дрони протягом всього вечора, але близько 22:45 у Миколаївській області було зафіксовано цілі групи дронів в напрямку Одеської та Кіровоградської областей.

Пізніше безпілотники фіксувалися в вже в Сумській, Одеській, Кіровоградській, Харківській та Вінницькій областях. Станом на 00:21, дрони на Сумщині летіли в напрямку Чернігівської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

 

Обстріли України

Нагадаємо, що в ніч на 17 січня росіяни теж масово атакували Україну дронами. Через деякий час у Києві було оголошено тривогу і пролунали вибухи.

На світанку під удар потрапило місто Запоріжжя. Ворог атакував об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.

Вранці в Повітряних силах відзвітували, що росіяни запустили по Україні 115 безпілотників, і станом на 07:50 сили ППО збили 96 дронів.

Також зазначимо, що за словами президента України Володимира Зеленського, Росія готується до нанесення нових ударів по енергетиці та інфраструктурі України.

Перед цією заявою в ГУР опублікували пост, в якому повідомили, що РФ розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, через що цивільне населення України може повністю залишитися без світла і тепла.

