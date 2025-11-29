Росія запустила по Україні 36 ракет та майже 600 дронів: як відпрацювала ППО

Масований удар по Україні 29 листопада

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами.

Найбільше внаслідок обстрілу постраждали Київ та Київська область. Відомо про загиблих, постраждалих та руйнування.

У деяких районах столиці після обстрілу фіксуються перебої зі світлом внаслідок атаки РФ. Також знеструмлено місто Фастів Київської області.

Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.

