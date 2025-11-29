Россия запустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 28 ноября до утра 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования.
Основное направление удара - Киевская область.
В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения - 36 ракет и 596 дронов различных типов:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:
Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных беспилотников на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.
Напомним, в ночь на 29 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами.
Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.
В некоторых районах столицы после обстрела фиксируются перебои со светом в результате атаки РФ. Также обесточен город Фастов Киевской области.
Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.
Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.
Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.