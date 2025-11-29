Россия запустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов: как отработала ПВО

Массированный удар по Украине 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами.

Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

В некоторых районах столицы после обстрела фиксируются перебои со светом в результате атаки РФ. Также обесточен город Фастов Киевской области.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.