Росія запустила “Шахеди” з кількох напрямків: які регіони під загрозою

Російські військові сьогодні, 17 травня, запустили кілька груп безпілотників “Шахед” по різних напрямках України.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про активність ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" відразу на кількох напрямках.
Зокрема, одна група "Шахедів" рухається через захід Донецької області та схід Дніпропетровської, прямують у бік Харківської області.
Окрім того, ворожі ударні дрони запущені з Бєлгородської області Російської Федерації направляються на південні райони Сумської області.
Ще одна група "Шахедів" із Запорізької області рухається у напрямку Дніпропетровської області.
Карта повітряних тривог станом на 16:30 виглядає так:
Зауважимо, що це не перша атака "Шахедів" по Україні за сьогодні, адже в ніч на 17 травня областями України вже ширилась повітряна тривога через загрозу дронових атак з боку російських окупантів.
Крім того, під ранок 16 травня на тлі "Шахедної" атаки у Києві було чути вибухи, й працювала ППО. У столиці в результаті обстрілу фіксували падіння уламків БПЛА противника, та було зафіксовано пожежу у Святошинському районі.
Також відомо, що в Одеській області через удар дронів постраждали три людини, були знищені будинки та авто. Як стало відомо, російський безпілотник влучив у будинок директора Одеського зоопарку у селищі Овідіополь під Одесою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.