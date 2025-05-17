Росія запустила “Шахеди” з кількох напрямків: які регіони під загрозою

Атаки "Шахедів" в Україні

Зауважимо, що це не перша атака "Шахедів" по Україні за сьогодні, адже в ніч на 17 травня областями України вже ширилась повітряна тривога через загрозу дронових атак з боку російських окупантів.

Крім того, під ранок 16 травня на тлі "Шахедної" атаки у Києві було чути вибухи, й працювала ППО. У столиці в результаті обстрілу фіксували падіння уламків БПЛА противника, та було зафіксовано пожежу у Святошинському районі.

Також відомо, що в Одеській області через удар дронів постраждали три людини, були знищені будинки та авто. Як стало відомо, російський безпілотник влучив у будинок директора Одеського зоопарку у селищі Овідіополь під Одесою.

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