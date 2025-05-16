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У Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки, працювала ППО

Київ, П'ятниця 16 травня 2025 06:47
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У Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки, працювала ППО Фото: у Києві працювала ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні вранці, 16 травня, було чути вибухи. У столиці тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу дронову атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та мера столиці Віталія Кличка.

Вибухи у районі міста Київ було чути близько 06:35.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - передали в адміністрації.

Також мешканців Києва закликали дотримуватися заходів безпеки.

У Повітряних силах перед тим попереджали про фіксацію руху БПЛА ворога у бік столиці А з південного заходу.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - розповів мер Києва Кличко.

Зауважимо, що вже о 06:39 у столиці було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками, а запускають "Шахеди" як з північного, так і з південного напрямків.

Повітряна тривога була оголошена у багатьох областях через загрозу дронових ударів.

Близько четвертої години у Київській області помітили БПЛА противника, й у регіоні почалася робота ППО. Також повідомлялося, що рух дронів-камікадзе противника був у бік столиці.

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Київ ППО Вибухи Атака дронів
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