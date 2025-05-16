Атака "Шахедів": у Києві фіксують падіння уламків, є пожежа

У Києві в результаті дронової атаки вранці 16 травня фіксують падіння уламків БПЛА противника. Сталася пожежа в нежитловій зоні одного з районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Крім того, додали в адміністрації, є повідомлення про падіння уламків на дорог у.

"Зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району . Наразі на місці працюють пожежники", - розповіли в КМВА.

Зазначається, що інформації щодо можливих постраждалих у міста немає, дані уточнюються.

В адміністрації оприлюднили дані щодо оперативної ситуації на 06:55 у зв'язку з російською повітряною атакою на столицю.

Дронова атака та вибухи в Києві

Як повідомлялося раніше, цієї ночі російські окупанти запустили у бік України "Шахед" з двох напрямків. Повітряна тривога була оголошена у багатьох областях через загрозу дронових ударів.

Пізніше вночі стало відомо, що у Київській області іде робота ППО через фіксацію дронів ворога. Також повідомлялося, що рух ударних безпілотників противника був у бік Києва.

Вже близько пів на сьому ранку в Повітряних силах попередили про рух БПЛА ворога у бік Києва. Згодом у столиці було чути вибухи, представники місцевої влади казали про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.