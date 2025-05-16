Атака "Шахедів": у Києві фіксують падіння уламків, є пожежа
У Києві в результаті дронової атаки вранці 16 травня фіксують падіння уламків БПЛА противника. Сталася пожежа в нежитловій зоні одного з районів столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
В адміністрації оприлюднили дані щодо оперативної ситуації на 06:55 у зв'язку з російською повітряною атакою на столицю.
Зазначається, що інформації щодо можливих постраждалих у міста немає, дані уточнюються.
"Зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району. Наразі на місці працюють пожежники", - розповіли в КМВА.
Крім того, додали в адміністрації, є повідомлення про падіння уламків на дорогу.
"На місце прямують служби", - додали в КМВА.
Дронова атака та вибухи в Києві
Як повідомлялося раніше, цієї ночі російські окупанти запустили у бік України "Шахед" з двох напрямків. Повітряна тривога була оголошена у багатьох областях через загрозу дронових ударів.
Пізніше вночі стало відомо, що у Київській області іде робота ППО через фіксацію дронів ворога. Також повідомлялося, що рух ударних безпілотників противника був у бік Києва.
Вже близько пів на сьому ранку в Повітряних силах попередили про рух БПЛА ворога у бік Києва. Згодом у столиці було чути вибухи, представники місцевої влади казали про роботу ППО.
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