Россия запустила "Шахеды" по нескольким направлениям: какие регионы под угрозой

Российские военные сегодня, 17 мая, запустили несколько групп беспилотников "Шахед" по разным направлениям Украины.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об активности вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" сразу на нескольких направлениях.
В частности, одна группа "Шахедов" движется через запад Донецкой области и восток Днепропетровской, направляются в сторону Харьковской области.
Кроме того, вражеские ударные дроны запущены из Белгородской области Российской Федерации и направляются на южные районы Сумской области.
Еще одна группа "Шахедов" из Запорожской области движется в направлении Днепропетровской области.
Карта воздушных тревог по состоянию на 16:30 выглядит так:
Заметим, что это не первая атака "Шахедов" по Украине за сегодня, ведь в ночь на 17 мая по областям Украины уже распространялась воздушная тревога из-за угрозы дроновых атак со стороны российских оккупантов.
Кроме того, под утро 16 мая на фоне "Шахедной" атаки в Киеве были слышны взрывы, и работала ПВО. В столице в результате обстрела фиксировали падение обломков БПЛА противника, и был зафиксирован пожар в Святошинском районе.
Также известно, что в Одесской области из-за удара дронов пострадали три человека, были уничтожены дома и авто. Как стало известно, российский беспилотник попал в дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой.
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