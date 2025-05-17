Россия запустила "Шахеды" по нескольким направлениям: какие регионы под угрозой

Атаки "Шахедов" в Украине

Заметим, что это не первая атака "Шахедов" по Украине за сегодня, ведь в ночь на 17 мая по областям Украины уже распространялась воздушная тревога из-за угрозы дроновых атак со стороны российских оккупантов.

Кроме того, под утро 16 мая на фоне "Шахедной" атаки в Киеве были слышны взрывы, и работала ПВО. В столице в результате обстрела фиксировали падение обломков БПЛА противника, и был зафиксирован пожар в Святошинском районе.

Также известно, что в Одесской области из-за удара дронов пострадали три человека, были уничтожены дома и авто. Как стало известно, российский беспилотник попал в дом директора Одесского зоопарка в поселке Овидиополь под Одессой.

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