Ворог запустив кілька груп "Шахедів" по Україні з різних напрямків: де загроза ударів
Областями України шириться повітряна тривога через загрозу дронових атак з боку російських окупантів цієї ночі, 17 травня. Фіксувався рух ударних безпілотників противника з кількох напрямків.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові інформували про фіксацію руху нових груп БПЛА ворога через Сумську область у бік Чернігівської області, а перед тим - ще одна група "Шахедів" з території Харківської області здійснювала маневр у напрямку Полтавської області.
Також був помічений рух групи російських безпілотників з акваторїї Чорного моря у бік Одеської області.
Зазначимо, що пізно ввечері напередодні в Повітряних силах повідомляли про проникнення декількох груп БПЛА ворога у Сумську область. Далі вони рухалися у бік Чернігівської та Київської областей.
Військові також раніше попереджали про загрозу дронової атаки мешканців Ніжина.
О 02:11 у Повітряних силах розповіли, що в Одеській області декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Південного. У Сумській області більшість БПЛА ворога повз н.п. Ромни прямують у бік Чернігівської області, а декілька - курсують в районі Лебедина.
Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:
Попередня нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня російські загарбники запустили проти України 112 БПЛА з п'яти напрямків. В результаті роботи ППО ЗСУ були збиті 73 дронів типу "Шахед" та безпілотники інших типів, а ще 36 БПЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
В Силах оборони розповіли, що в результаті російської дронової атаки тієї ночі постраждали:
- Одеська;
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Миколаївська;
- Київська області.
Додамо, під ранок 16 травня на тлі "Шахедної" атаки у Києві було чути вибухи, й працювала ППО. У столиці в результаті обстрілу фіксували падіння уламків БПЛА противника, й була пожежа у Святошинському районі.
Також повідомлялося, що в Одеській області через дроновий удар постраждали три людини, були знищені будинки та авто. Як стало відомо, російський безпілотник влучив у будинок директора Одеського зоопарку у селищі Овідіополь під Одесою.
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