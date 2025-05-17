Ворог запустив кілька груп "Шахедів" по Україні з різних напрямків: де загроза ударів

Областями України шириться повітряна тривога через загрозу дронових атак з боку російських окупантів цієї ночі, 17 травня. Фіксувався рух ударних безпілотників противника з кількох напрямків.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Військові інформували про фіксацію руху нових груп БПЛА ворога через Сумську область у бік Чернігівської області, а перед тим - ще одна група "Шахедів" з території Харківської області здійснювала маневр у напрямку Полтавської області.

Також був помічений рух групи російських безпілотників з акваторїї Чорного моря у бік Одеської області.

Зазначимо, що пізно ввечері напередодні в Повітряних силах повідомляли про проникнення декількох груп БПЛА ворога у Сумську область. Далі вони рухалися у бік Чернігівської та Київської областей.

Військові також раніше попереджали про загрозу дронової атаки мешканців Ніжина.

О 02:11 у Повітряних силах розповіли, що в Одеській області декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Південного. У Сумській області більшість БПЛА ворога повз н.п. Ромни прямують у бік Чернігівської області, а декілька - курсують в районі Лебедина.

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні: