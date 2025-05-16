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РФ вдарила по Одеській області: троє поранених, знищено будинок директора зоопарку

Одеса, П'ятниця 16 травня 2025 09:14
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РФ вдарила по Одеській області: троє поранених, знищено будинок директора зоопарку Фото: РФ вдарила дронами по Одеській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти дронами атакували Одеську область в ніч на 16 травня. Внаслідок ворожої атаки знищені будинки та авто, троє осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Як зазначає ДСНС, внаслідок атаки зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з трьома автомобілями. Виникли пожежі, які вже ліквідували.

За попередньою інформацією, постраждало три людини, яких було госпіталізовано.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. За його словами, один чоловік після отримання медичної допомоги продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка - у вкрай тяжкому стані.

Фото: рятувальники показали фото наслідків атаки на Одеську область (t.me/dsns_telegram)

Крім того, відомо, що російський дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку у селищі Овідіополь під Одесою. Чоловік не постраждав, але його домашні улюбленці опинилися у небезпеці - деякі загубилися під час вибуху.

Фото: дрон РФ знищив будинок директора Одеського зоопарку (скриншот facebook.com_КУ_"Одеський_зоопарк")

Нічна атака РФ 16 травня

Цієї ночі російські загарбники знову випустили по Україні ударні дрони. Рух ворожих безпілотників фіксували у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київсткій, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.

Дрони РФ також долетіли і до Києва. У столиці України зранку працювала ППО. У Святошинському районі Києва впали уламки, там сталася пожежа.

Як пізніше уточнила КМВА, уламки впали на території котельні. Також є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі.

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