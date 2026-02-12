Росія запустила нову системи захисту від FPV-дронів

Російські військові розпочали тестування експериментальної системи протидії безпілотникам, побудованої на принципі швидкого обертання тросів навколо платформи, що захищається.

За даними відкритих джерел, перший зразок застосовується в зоні окупації Запорізької області в рамках ініціативи так званого 70-го мотострілецького полку.

На поширеному відео показано наземний роботизований комплекс, основним завданням якого, судячи з усього, є перевірка ефективності цієї конструкції. Система передбачає розкручування тросів із високою швидкістю для фізичного відбиття FPV-дронів.

Від патенту до практики

Ідея подібного "вентиляторного" захисту була запатентована в РФ ще в травні 2025 року як засіб прикриття легкої автомобільної техніки.

Раніше, у грудні 2023 року, реєстрували патент із використанням тросів для захисту від скидів. Таким чином, шлях від концепції до практичної реалізації зайняв понад два роки.

Троси легші за жорсткі лопаті та менш уразливі під час контакту з поверхнею, однак механізм їхнього обертання займає значний внутрішній об'єм конструкції.

Обмеження і питання

На опублікованих кадрах техніка рухається рівною місцевістю без перешкод. Залишається відкритим питання, як система поводитиметься під час зіткнення з гілками, високою травою або на пересіченій місцевості.

Також неясно, наскільки довговічною виявиться конструкція і як часто троси будуть заплутуватися.

Проте аналітики не виключають появи нових експериментальних рішень у найближчій перспективі.