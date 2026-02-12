Россия запустила новую системы защиты от FPV-дронов

Российские военные приступили к тестированию экспериментальной системы противодействия беспилотникам, построенной на принципе быстрого вращения тросов вокруг защищаемой платформы.

По данным открытых источников, первый образец применяется в зоне оккупации Запорожской области в рамках инициативы так называемого 70-го мотострелкового полка.

На распространенном видео показан наземный роботизированный комплекс, основной задачей которого, судя по всему, является проверка эффективности данной конструкции. Система предполагает раскручивание тросов с высокой скоростью для физического отражения FPV-дронов.

От патента к практике

Идея подобной "вентиляторной" защиты была запатентована в РФ еще в мае 2025 года как средство прикрытия легкой автомобильной техники.

Ранее, в декабре 2023 года, регистрировался патент с использованием тросов для защиты от сбросов. Таким образом, путь от концепции до практической реализации занял более двух лет.

Тросы легче жестких лопастей и менее уязвимы при контакте с поверхностью, однако механизм их вращения занимает значительный внутренний объем конструкции.

Ограничения и вопросы

На опубликованных кадрах техника движется по ровной местности без препятствий. Остается открытым вопрос, как система поведет себя при столкновении с ветками, высокой травой или на пересеченной местности.

Также неясно, насколько долговечной окажется конструкция и как часто тросы будут запутываться.

Тем не менее, аналитики не исключают появления новых экспериментальных решений в ближайшей перспективе.