RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия запустила новую системы защиты от FPV-дронов

Фото: FPV-дрон (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Никончук Анастасия

На оккупированной части Запорожской области зафиксированы испытания новой противодроновой системы, основанной на вращающихся элементах. Разработка стала реализацией ранее запатентованной идеи и направлена на механическое отражение атак FPV-дронов.

Российские военные приступили к тестированию экспериментальной системы противодействия беспилотникам, построенной на принципе быстрого вращения тросов вокруг защищаемой платформы.

По данным открытых источников, первый образец применяется в зоне оккупации Запорожской области в рамках инициативы так называемого 70-го мотострелкового полка.

На распространенном видео показан наземный роботизированный комплекс, основной задачей которого, судя по всему, является проверка эффективности данной конструкции. Система предполагает раскручивание тросов с высокой скоростью для физического отражения FPV-дронов.

От патента к практике

Идея подобной "вентиляторной" защиты была запатентована в РФ еще в мае 2025 года как средство прикрытия легкой автомобильной техники.

Ранее, в декабре 2023 года, регистрировался патент с использованием тросов для защиты от сбросов. Таким образом, путь от концепции до практической реализации занял более двух лет.

Тросы легче жестких лопастей и менее уязвимы при контакте с поверхностью, однако механизм их вращения занимает значительный внутренний объем конструкции.

Ограничения и вопросы

На опубликованных кадрах техника движется по ровной местности без препятствий. Остается открытым вопрос, как система поведет себя при столкновении с ветками, высокой травой или на пересеченной местности.

Также неясно, насколько долговечной окажется конструкция и как часто тросы будут запутываться.

Тем не менее, аналитики не исключают появления новых экспериментальных решений в ближайшей перспективе.

Напоминаем, что украинские Силы обороны нанесли удары по военным объектам на территории России: в районе Суджи Курской области поражен пункт управления, а в Ростовской области уничтожен склад беспилотников. В результате операции выведено из строя около 6 тысяч FPV-дронов, предназначенных для применения на фронте.

Отметим, что в российском оборонном секторе отмечен переход к серийному производству новых типов боеприпасов для беспилотников, что свидетельствует о стремлении выстроить более стабильную систему снабжения и стандартизировать применяемое вооружение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДрониРоссийская Федерация