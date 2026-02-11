Російський FPV-дрон атакував латвійських журналістів на Донеччині
Знімальна група латвійського суспільного мовника LSM потрапила під атаку російського FPV-дрона на Донеччині, коли прямувала до позицій одного з українських підрозділів для зйомки репортажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.
Дрон вибухнув біля автомобіля
Журналістка Одіта Кренберга та оператор Айгарс Ковалевскіс їхали разом із військовим Олександром, який воює за Україну у складі десантної бригади ЗСУ. Вони планували знімати історію добровольця з Латвії з позивним "НАТО".
Біля ділянки дороги, де автомобілі змушені знижувати швидкість, поруч із машиною вибухнув російський FPV-дрон.
Уламки пошкодили задню частину авто та вибили скло, однак ніхто з людей не постраждав - водій вчасно помітив небезпеку і прискорився.
Реакція мовника
У LSM зазначили, що журналісти усвідомлюють ризики роботи на фронті, однак їхня присутність дозволяє документувати реальність війни та протидіяти дезінформації.
"Ми високо цінуємо роботу й сміливість наших журналістів, адже незалежна журналістика в цій ситуації слугує важливою противагою брехливим і маніпулятивним повідомленням", - прокоментувала головна редакторка LSM Аніта Брауна.
Загибель журналістів на фронті
Раніше в Донецькій ОВА повідомили, що у Краматорську внаслідок удару російського дрона "Ланцет" загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін, ще один журналіст зазнав поранень.
Крім того, поблизу Дружківки під час цілеспрямованої атаки російського FPV-дрона загинув французький журналіст і фотограф Антоні Лаллікан, а його колега Георгій Іванченко отримав поранення. Французька прокуратура розпочала розслідування за фактом його загибелі.