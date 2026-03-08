Россия запустила баллистику и более 100 дронов: детали ночной атаки по Украине

В ночь на 8 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 117 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить 98 вражеских беспилотников.

По данным военных, с 19:00 7 марта до утра 8 марта россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (пуски из Ростовской и Воронежской областей), а также 117 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Дроны летины с шести направлений: Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 70 из запущенных беспилотников - "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 11 локациях.