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Росія запускає ракети поблизу кордону інших країн, щоб провокувати Україну, - Ігнат

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П'ятниця 10 лютого 2023 14:34
Росія запускає ракети поблизу кордону інших країн, щоб провокувати Україну, - Ігнат Фото: речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти спеціально запускають свої ракети поблизу до кордону суміжних країн, щоб провокувати Україну до їхнього збиття. Внаслідок чого уламки можуть падати на території інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

"Зрозуміло, що, запускаючи через територію Білорусі чи Молдови, вони намагаються якомога ближче до кордону пускати ракети, щоб відпрацьовувала наша система ППО", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що Україна безумовно буде захищати себе та своїх громадян, об'єкти критичної інфраструктури та буде вражати ворожі ракети.

При цьому, за його словами, уламки ракет можуть летіти ще 10 км, а то й більше, падаючи на територію суміжних держав.

"Вони це прекрасно розуміють і спеціально провокують на такі дії. Тому це ще один образ цинічного російського керівництва, яке робить такі провокації", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що росіяни здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

При цьому російські ракети, які летіли з акваторії Чорного моря, перетнули кордони Молдови та Румунії.

У Молдові підтвердили вторгнення ракети у свій повітряний простір, а в Румунії заявили, що ракета пролетіла у 35 км від кордону.

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