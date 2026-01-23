Росія заманює людей на фронт під виглядом роботи на АЕС

У російських онлайн-сервісах із працевлаштування поширюються фейкові вакансії на "Луганську АЕС", якої в реальності не існує. Людей заманюють обіцянками високої оплати та безпечної роботи, але на ділі направляють на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Росія використовує обманні методи вербування для поповнення своїх сил на окупованих територіях України. Повідомлення про набір "охоронців" на неіснуючу атомну станцію поширюються в інтернеті й орієнтовані на максимально широку аудиторію.

Фейкові вакансії та обіцянки

В оголошеннях вказується, що робота підходить студентам, пенсіонерам, людям старше 45 років і навіть особам із проблемами здоров'я.

Пропонуються стандартні для контрактної служби умови: висока щомісячна зарплата і великі разові виплати. При цьому позиція подається як цивільна робота, що створює ілюзію безпечної зайнятості.

Реальна мета вербування

Під час спілкування з "роботодавцями" з'ясовується, що йдеться про контрактну службу з можливим скеруванням "куди накаже держава", включно із зонами бойових дій та окупованими територіями. Посилання на "секретність об'єкта" і "внутрішні інструкції" використовують для приховування справжніх умов служби.

Випадок демонструє явне шахрайство в російських схемах вербування, спрямованих на продовження війни проти України. Використання назви "АЕС" створює ілюзію мирної роботи на стратегічному об'єкті, тоді як насправді людей направляють на передову, наражаючи їх на реальну небезпеку.