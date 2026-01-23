Россия заманивает людей на фронт под видом работы на АЭС

В российских онлайн-сервисах по трудоустройству распространяются фейковые вакансии на "Луганскую АЭС", которой в реальности не существует. Людей заманивают обещаниями высокой оплаты и безопасной работы, но на деле направляют на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Россия использует обманные методы вербовки для пополнения своих сил на оккупированных территориях Украины. Сообщения о наборе "охранников" на несуществующую атомную станцию распространяются в интернете и ориентированы на максимально широкую аудиторию.

Фейковые вакансии и обещания

В объявлениях указывается, что работа подходит студентам, пенсионерам, людям старше 45 лет и даже лицам с проблемами здоровья.

Предлагаются стандартные для контрактной службы условия: высокая ежемесячная зарплата и крупные разовые выплаты. При этом позиция подается как гражданская работа, что создает иллюзию безопасной занятости.

Реальная цель вербовки

При общении с «работодателями» выясняется, что речь идет о контрактной службе с возможным направлением "куда прикажет государство", включая зоны боевых действий и оккупированные территории. Ссылки на «секретность объекта» и «внутренние инструкции» используют для сокрытия настоящих условий службы.

Случай демонстрирует явное мошенничество в российских схемах вербовки, направленных на продолжение войны против Украины. Использование названия "АЭС" создает иллюзию мирной работы на стратегическом объекте, тогда как на самом деле людей направляют на передовую, подвергая их реальной опасности.