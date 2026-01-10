Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про "збереження пенсій", - ЦПД
В Україні фіксують нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Зловмисники масово розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою нібито підтвердити вік для "збереження пенсійних виплат".
У таких повідомленнях міститься посилання, за яким пропонують перейти та заповнити анкету з персональними даними. Шахраї переконують, що без цього пенсійні виплати можуть бути припинені.
У Кіберполіції наголошують: подібні повідомлення є шахрайством. Їхня справжня мета - отримати доступ до конфіденційної інформації громадян. Перехід за посиланням і введення персональних або банківських даних фактично означає їх передачу зловмисникам.
Надалі отриману інформацію можуть використовувати для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.
Правоохоронці нагадують, що всі пенсійні виплати, а також порядок їх призначення або припинення визначаються виключно законами України. Жодні зміни не здійснюються через анонімні повідомлення в інтернеті чи месенджерах.
"У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті або платіжні дані на невідомих ресурсах та перевіряйте інформацію щодо пенсій, соціальних виплат і пільг виключно на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України", - наголошують у ЦПД.
Інші шахрайські схеми
Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД писало про активізацію нової шахрайської схеми, яка маскується під повідомлення від поштових сервісів.
Користувачам надходять SMS-повідомлення з невідомих номерів, у яких йдеться про нібито затримку посилки. Для вирішення проблеми пропонується перейти за посиланням і підтвердити або виправити дані доставки.
Насправді, як попереджає Кіберполіція, такі повідомлення є частиною фішингової атаки. Зазначені посилання ведуть на підроблені сайти, які контролюють шахраї.
Також повідомлялось про шахрая, який за допомогою ШІ видавав себе за мольфара із популярного серіалу "Мольфар" на 1+1.
За даними слідства, зловмисник розробив схему шахрайства ще в жовтні 2024 року, скориставшись воєнним станом в Україні та вразливістю громадян, які шукали допомоги в нетрадиційній медицині.
Як діяла його схема - читайте в матеріалі РБК-Україна.