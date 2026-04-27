ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія - загроза номер один: у НАТО попередили про агресивні плани Кремля

09:10 27.04.2026 Пн
2 хв
Яка країна може стати наступною ціллю?
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне (Влад Нестеров, РБК-Україна)

У НАТО назвали Росію загрозою номер один і попередили: Кремль планує повернути контроль над землями, якими він володів до розпаду Радянського Союзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Росія - загроза номер один

"Безумовно, Росія - номер один. Здається, вони самі нещодавно це підтвердили. У цьому немає жодних сумнівів", - заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Він також додав, що в нетрадиційній сфері зберігається загроза від терористичних груп. За його словами, такі угруповання наразі "зачаїлися", проте їхня активність може зрости.

Що Кремль хоче повернути

На питання про конкретні загрози для Європи - пряме вторгнення чи гібридні сценарії - адмірал відповів прямо: гібридні та нетрадиційні загрози вже тривають.

"Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше - я маю на увазі період до розпаду СРСР. Тож я надаю вам самим зрозуміти, хто може стати ціллю", - сказав він.

На уточнення, чи йдеться лише про країни Балтії, Драгоне відповів: "Знаєте, не тільки вони".

Балтія - на передовій

Журналісти нагадали, що офіційні особи Латвії, Литви та Естонії заявляли: прямої загрози "тут і зараз" немає.

"Я думаю, саме вони краще за всіх відчувають ситуацію. Тому я їм довіряю. Це ті люди, які безпосередньо відстежують розвиток обстановки. Вони перебувають на лінії фронту. Ніхто не може дати нам більш точну пораду та інформацію, ніж вони", - підкреслив адмірал.

НАТО, за його словами, присутнє в Арктиці, на Сході й стежить за ситуацією на Півдні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підтвердив участь країни у майбутньому саміті НАТО в Туреччині. Деталі щодо формату і складу делегації поки узгоджуються.

Також ми писали, що Пентагон міг відтворити українську "Павутину" під час секретних навчань у Флориді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Російська Федерація Кремль Балтия
Новини
Аналітика
