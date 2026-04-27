Россия - угроза номер один: в НАТО предупредили об агрессивных планах Кремля

В НАТО назвали Россию угрозой номер один и предупредили: Кремль планирует вернуть контроль над землями, которыми он владел до распада Советского Союза.

Россия - угроза номер один

"Безусловно, Россия - номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений", - заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он также добавил, что в нетрадиционной сфере сохраняется угроза от террористических групп. По его словам, такие группировки пока "затаились", однако их активность может возрасти.

Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне предупредил о планах Кремля (Влад Нестеров, РБК-Украина)

Что Кремль хочет вернуть

На вопрос о конкретных угрозах для Европы - прямое вторжение или гибридные сценарии - адмирал ответил прямо:гибридные и нетрадиционные угрозы уже продолжаются.

"Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она обладала раньше. Раньше - я имею в виду период до распада СССР. Поэтому я предоставляю вам самим понять, кто может стать целью", - сказал он.

На уточнение, идет ли речь только о странах Балтии, Драгоне ответил: "Знаете, не только они".

Балтия - на передовой

Журналисты напомнили, что официальные лица Латвии, Литвы и Эстонии заявляли: прямой угрозы "здесь и сейчас" нет.

"Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю. Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они", - подчеркнул адмирал.

НАТО, по его словам, присутствует в Арктике, на Востоке и следит за ситуацией на Юге.