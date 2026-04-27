Россия - угроза номер один: в НАТО предупредили об агрессивных планах Кремля

09:10 27.04.2026 Пн
2 мин
Какая страна может стать следующей целью?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Россия - угроза номер один: в НАТО предупредили об агрессивных планах Кремля Фото: председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне ((Влад Нестеров, РБК-Украина)

В НАТО назвали Россию угрозой номер один и предупредили: Кремль планирует вернуть контроль над землями, которыми он владел до распада Советского Союза.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Россия - угроза номер один

"Безусловно, Россия - номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений", - заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он также добавил, что в нетрадиционной сфере сохраняется угроза от террористических групп. По его словам, такие группировки пока "затаились", однако их активность может возрасти.

Что Кремль хочет вернуть

На вопрос о конкретных угрозах для Европы - прямое вторжение или гибридные сценарии - адмирал ответил прямо:гибридные и нетрадиционные угрозы уже продолжаются.

"Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она обладала раньше. Раньше - я имею в виду период до распада СССР. Поэтому я предоставляю вам самим понять, кто может стать целью", - сказал он.

На уточнение, идет ли речь только о странах Балтии, Драгоне ответил: "Знаете, не только они".

Балтия - на передовой

Журналисты напомнили, что официальные лица Латвии, Литвы и Эстонии заявляли: прямой угрозы "здесь и сейчас" нет.

"Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю. Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они", - подчеркнул адмирал.

НАТО, по его словам, присутствует в Арктике, на Востоке и следит за ситуацией на Юге.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие страны в предстоящем саммите НАТО в Турции. Детали относительно формата и состава делегации пока согласовываются.

Также мы писали, что Пентагон мог воссоздать украинскую "Паутину" во время секретных учений во Флориде.

