ua en ru
Нд, 26 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна візьме участь у саміті НАТО в Туреччині, - Зеленський

15:35 26.04.2026 Нд
2 хв
Президент заінтригував форматом присутності
aimg Сергій Козачук
Україна візьме участь у саміті НАТО в Туреччині, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині. Наразі сторони узгоджують формат присутності та склад української делегації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг із президенткою Молдови Маєю Санду.

Участь України у саміті

Глава держави підтвердив, що Україна обов'язково буде представлена на майбутній зустрічі Альянсу.

Проте деталі щодо рівня представництва та конкретного формату участі поки не розголошуються.

"Як, в якому форматі, хто, поки що рано казати", - зазначив президент України під час спілкування з медіа.

Співпраця України та НАТО

Нагадаємо, останнім часом взаємодія України з Альянсом та оборонними структурами ЄС значно посилилася через унікальний технологічний досвід ЗСУ на полі бою.

Зокрема, представники НАТО офіційно висловили захоплення українськими бойовими роботами, відзначивши їхню здатність до миттєвої адаптації під мінливі умови фронту.

Паралельно з цим, масоване застосування безпілотників змусило Альянс повністю переглянути свою стратегію захисту, фокусуючись на пошуку дешевших засобів перехоплення та оновленні систем повітряного спостереження.

На тлі цих змін у Євросоюзі почали розробляти власний план колективної оборони, спрямований на усунення бюрократичних перепон НАТО та посилення автономності Європи.

Для перевірки цих механізмів Брюссель уже запланував масштабні навчання, які стануть випробуванням спроможності ЄС діяти у разі агресії без прямого залучення ресурсів США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Україна Володимир Зеленський
Новини
Аналітика
