Росія, ймовірно, відправила КНДР ядерний реактор для підводного човна, - ЗМІ

Четвер 18 вересня 2025 16:12
UA EN RU
Росія, ймовірно, відправила КНДР ядерний реактор для підводного човна, - ЗМІ Фото: глава КНДР Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військові Південної Кореї отримали розвіддані, які свідчать про те, що Росія відправила КНДР ядерний реактор для використання в атомних підводних човнах. Наразі цю інформацію перевіряють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea JoongAng Daily.

Як повідомили урядові чиновники, Росія, ймовірно, передала КНДР два-три модулі для атомних підводних човнів у першій половині цього року.

Ці модулі включають реактор, турбіну та систему охолодження - основні компоненти ядерного силового агрегату.

Це підвищує ймовірність того, що Північна Корея отримала повну силову установку, включно з реактором. За повідомленнями, ці модулі не були виготовлені заново, а були взяті з виведених з експлуатації російських підводних човнів.

"З минулого року Північна Корея наполегливо вимагає від Росії технології ядерних підводних човнів та сучасних винищувачів. Спочатку Росія була проти, але, схоже, цього року погодилася надати їх", - повідомило одне з урядових джерел.

Зазначається, що Північна Корея вважає будівництво атомних підводних човнів національним пріоритетом, оскільки володіння стратегічними атомними підводними човнами, здатними завдати удару по США, є завершенням формування її ядерних сил.

8 березня державна газета Північної Кореї Rodong Sinmun опублікувала фотографії свого лідера Кім Чен Ина, який оглядав, судячи з усього, стратегічний підводний човен з ядерним двигуном, що перебуває на стадії будівництва.

Експерти стверджують, що Північна Корея не має технічних можливостей для швидкого будівництва атомного підводного човна, особливо з огляду на те, що реактор підводного човна є його найважливішим компонентом.

Дотепер Північна Корея не була здатна виробляти невеликі реактори, придатні для використання на підводних човнах.

Однак ця оцінка може змінитися, якщо країна придбала російські модулі. Отримавши їх, КНДР отримає доступ до технології реакторів, яку вона ніколи не змогла розробити самостійно.

Пхеньян тиснув на Москву, вимагаючи надати таку технологію в обмін на відправку своїх солдатів для підтримки військових дій Росії в Україні.

Зазначається, що якщо Росія дійсно передала ці модулі, це означатиме, що Москва перетнула "червону лінію", що фундаментально підриває Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Такий крок майже напевно спричинить додаткові міжнародні санкції як проти Північної Кореї, так і проти Росії.

Розвіддані, отримані Південною Кореєю, були передані США та країнам-союзникам.

Ймовірна змова Китаю, КНДР та Росії

Нагадаємо, 3 вересня в Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя перемоги Китаю над японськими загарбниками та у Другій світовій війні. На ньому продемонстрували новітню зброю та техніку китайської армії.

На парад запросили російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, які спостерігали за урочистостями поруч з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою повідомив, що спостерігав онлайн за парадом у Пекіні, на що, на його думку, розраховували лідери Китаю та Росії.

Перед цим Трамп заявив про змову трьох лідерів проти США, а потім доручив Пентагону розробити стратегію щодо стримування Китаю і Росії.

При цьому глава Білого дому наголосив, що США не налаштовані на конфлікт із цими країнами.

