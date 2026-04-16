Росія вже 10 днів активно штурмує прикордоння Сумщини: Трегубов назвав ціль ворога

За словами речника, спостерігається активний тиск у районі сіл Грабовського і Миропільського Сумської області.

"В цілому вздовж кордону росіяни доволі таки активно останні десять днів намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", - розповів Трегубов.

Він додав, що зараз противник намагається заглибитися на 500 м у територію України, тоді як мешканців прикордоння вивезли вглиб країни ще після того, як у грудні з Грабовського окупанти викрали понад 50 людей.

Щодо ситуації на Харківщині, речник зауважив, що суттєвих змін немає.

"Ті самі анклави, вклинення. Це малесеньке Дегтярне, окремі дві зони на Південно-Слобожанському напрямку, одна з яких - це Вовчанськ, тому тут нічого нового", - уточнив речник угрупування.