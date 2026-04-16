Росія вже 10 днів активно штурмує прикордоння Сумщини: Трегубов назвав ціль ворога

Протягом останніх 10 днів армія РФ активно посилює тиск на прикордонні райони Сумщини, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Цивільне населення з цих районів вже евакуйовано.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За словами речника, спостерігається активний тиск у районі сіл Грабовського і Миропільського Сумської області.
"В цілому вздовж кордону росіяни доволі таки активно останні десять днів намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", - розповів Трегубов.
Він додав, що зараз противник намагається заглибитися на 500 м у територію України, тоді як мешканців прикордоння вивезли вглиб країни ще після того, як у грудні з Грабовського окупанти викрали понад 50 людей.
Щодо ситуації на Харківщині, речник зауважив, що суттєвих змін немає.
"Ті самі анклави, вклинення. Це малесеньке Дегтярне, окремі дві зони на Південно-Слобожанському напрямку, одна з яких - це Вовчанськ, тому тут нічого нового", - уточнив речник угрупування.
Також повідомлялося, що у Сумській області десантники знищили групу російських окупантів, які здійснили спробу зайти в тил захисникам через газову трубу.
Нагадаємо, у грудні 2025 року російські окупанти викрали 50 мирних мешканців із невеликого прикордонного села Грабовське в Сумській області.
Перед тим, як вивезти людей до Росії, їх зібрали в приміщенні церкви. Переважно це були літні люди, які раніше відмовилися від евакуації.
На інцидент відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Останній заявив, що "такі середньовічні набіги вкотре доводять - путінська Росія нічим не відрізняється від терористичних угруповань".