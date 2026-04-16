Россия уже 10 дней активно штурмует приграничье Сумщины: Трегубов назвал цель врага

В течение последних 10 дней армия РФ активно усиливает давление на приграничные районы Сумщины, пытаясь захватывать села вблизи границы. Гражданское население из этих районов уже эвакуировано.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По словам спикера, наблюдается активное давление в районе сел Грабовского и Миропольского Сумской области.
"В целом вдоль границы россияне довольно таки активно последние десять дней пытаются захватывать именно населенные пункты на самой границе", - рассказал Трегубов.
Он добавил, что сейчас противник пытается углубиться на 500 м в территорию Украины, тогда как жителей приграничья вывезли вглубь страны еще после того, как в декабре из Грабовского оккупанты похитили более 50 человек.
Относительно ситуации на Харьковщине, спикер отметил, что существенных изменений нет.
"Те же анклавы, вклинения. Это маленькое Дегтярное, отдельные две зоны на Южно-Слобожанском направлении, одна из которых - это Волчанск, поэтому здесь ничего нового", - уточнил представитель группировки.
По его словам, враг пытается расширить зоны контроля в приграничных районах, продвигаясь на незначительные расстояния - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.
Также сообщалось, что в Сумской области десантники уничтожили группу российских оккупантов, которые предприняли попытку зайти в тыл защитникам через газовую трубу.
Напомним, в декабре 2025 года российские оккупанты похитили 50 мирных жителей из небольшого приграничного села Грабовское в Сумской области.
Перед тем, как вывезти людей в Россию, их собрали в помещении церкви. В основном это были пожилые люди, которые ранее отказались от эвакуации.
На инцидент отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также министр иностранных дел Андрей Сибига.
Последний заявил, что"такие средневековые набеги в очередной раз доказывают - путинская Россия ничем не отличается от террористических группировок".