"Це тероризм": Сибіга відреагував на викрадення десятків цивільних на Сумщині

Російські окупаційні війська викрали близько 50 мирних жителів із прикордонного українського села Грабовське в Сумській області. Більшість із викрадених - літні жінки, яких силоміць вивезли з власних домівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Андрій Сибіга різко відреагував на злочин, наголосивши, що дії Росії мають всі ознаки тероризму.

"Такі середньовічні набіги вкотре доводять - путінська Росія нічим не відрізняється від терористичних угруповань", - заявив Сибіга.

Він підкреслив, що Україна вимагає негайного повернення всіх цивільних заручників, зокрема п’ятдесяти мешканців Грабовського, а також тисяч інших українців, незаконно депортованих до РФ, включно з дітьми.

"Цей воєнний злочин уже розслідується в Україні і має отримати належну міжнародну відповідь", - додав міністр.

У МЗС закликали всі держави та міжнародні організації об’єднати зусилля для звільнення невинних цивільних, яких Росія викрала з окупованих і прикордонних територій.

Подія, за словами Сибіги, вкотре демонструє постійну загрозу життя поруч із державою-агресором та підтверджує потребу України в реальному, тривалому мирі з надійними гарантіями безпеки.