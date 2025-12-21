"Це тероризм": Сибіга відреагував на викрадення десятків цивільних на Сумщині
Російські окупаційні війська викрали близько 50 мирних жителів із прикордонного українського села Грабовське в Сумській області. Більшість із викрадених - літні жінки, яких силоміць вивезли з власних домівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Андрій Сибіга різко відреагував на злочин, наголосивши, що дії Росії мають всі ознаки тероризму.
"Такі середньовічні набіги вкотре доводять - путінська Росія нічим не відрізняється від терористичних угруповань", - заявив Сибіга.
Він підкреслив, що Україна вимагає негайного повернення всіх цивільних заручників, зокрема п’ятдесяти мешканців Грабовського, а також тисяч інших українців, незаконно депортованих до РФ, включно з дітьми.
"Цей воєнний злочин уже розслідується в Україні і має отримати належну міжнародну відповідь", - додав міністр.
У МЗС закликали всі держави та міжнародні організації об’єднати зусилля для звільнення невинних цивільних, яких Росія викрала з окупованих і прикордонних територій.
Подія, за словами Сибіги, вкотре демонструє постійну загрозу життя поруч із державою-агресором та підтверджує потребу України в реальному, тривалому мирі з надійними гарантіями безпеки.
Що відомо про Грабовське
Нагадаємо, що в суботу, 20 грудня, російські окупанти примусово вивезли близько 50 мешканців села Грабовське в Сумській області. Йдеться про людей, які раніше відмовилися евакуюватися на безпечніші території України.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію. За його словами, людей утримували без доступу до зв’язку та належних умов.
Про викрадення також повідомив начальник управління комунікацій Групи об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він зазначив, що переважну більшість серед затриманих становили цивільні чоловіки.
У Групі об’єднаних сил також поінформували, що бої за населений пункт тривають, а Збройні сили України намагаються витіснити противника назад на територію РФ.
Подія розглядається як чергове порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ.