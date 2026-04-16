ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия уже 10 дней активно штурмует приграничье Сумщины: Трегубов назвал цель врага

13:47 16.04.2026 Чт
2 мин
Что именно задумало командование РФ на этом участке фронта?
aimg Ирина Глухова
Россия уже 10 дней активно штурмует приграничье Сумщины: Трегубов назвал цель врага Фото: Россия уже 10 дней активно штурмует приграничье Сумщины (facebook com mod mil rus)

В течение последних 10 дней армия РФ активно усиливает давление на приграничные районы Сумщины, пытаясь захватывать села вблизи границы. Гражданское население из этих районов уже эвакуировано.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Читайте также: Десятки оккупантов на Сумщине лезли в тыл десантникам через газовую трубу (видео)

По словам спикера, наблюдается активное давление в районе сел Грабовского и Миропольского Сумской области.

"В целом вдоль границы россияне довольно таки активно последние десять дней пытаются захватывать именно населенные пункты на самой границе", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что сейчас противник пытается углубиться на 500 м в территорию Украины, тогда как жителей приграничья вывезли вглубь страны еще после того, как в декабре из Грабовского оккупанты похитили более 50 человек.

Относительно ситуации на Харьковщине, спикер отметил, что существенных изменений нет.

"Те же анклавы, вклинения. Это маленькое Дегтярное, отдельные две зоны на Южно-Слобожанском направлении, одна из которых - это Волчанск, поэтому здесь ничего нового", - уточнил представитель группировки.

Ситуация на Сумском направлении

Напомним, на днях спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил об усилении давления войск РФ на Сумском направлении.

По его словам, враг пытается расширить зоны контроля в приграничных районах, продвигаясь на незначительные расстояния - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.

Также сообщалось, что в Сумской области десантники уничтожили группу российских оккупантов, которые предприняли попытку зайти в тыл защитникам через газовую трубу.

Что известно о Грабовском

Напомним, в декабре 2025 года российские оккупанты похитили 50 мирных жителей из небольшого приграничного села Грабовское в Сумской области.

Перед тем, как вывезти людей в Россию, их собрали в помещении церкви. В основном это были пожилые люди, которые ранее отказались от эвакуации.

На инцидент отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также министр иностранных дел Андрей Сибига.

Последний заявил, что"такие средневековые набеги в очередной раз доказывают - путинская Россия ничем не отличается от террористических группировок".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская область Война в Украине Война России против Украины
Новости
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы