Россия уже 10 дней активно штурмует приграничье Сумщины: Трегубов назвал цель врага

В течение последних 10 дней армия РФ активно усиливает давление на приграничные районы Сумщины, пытаясь захватывать села вблизи границы. Гражданское население из этих районов уже эвакуировано.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По словам спикера, наблюдается активное давление в районе сел Грабовского и Миропольского Сумской области.

"В целом вдоль границы россияне довольно таки активно последние десять дней пытаются захватывать именно населенные пункты на самой границе", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что сейчас противник пытается углубиться на 500 м в территорию Украины, тогда как жителей приграничья вывезли вглубь страны еще после того, как в декабре из Грабовского оккупанты похитили более 50 человек.

Относительно ситуации на Харьковщине, спикер отметил, что существенных изменений нет.

"Те же анклавы, вклинения. Это маленькое Дегтярное, отдельные две зоны на Южно-Слобожанском направлении, одна из которых - это Волчанск, поэтому здесь ничего нового", - уточнил представитель группировки.