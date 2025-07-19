Росія втратить десятки мільярдів через нову цінову стелю на нафту, - Власюк

За словами уповноваженого, нова стеля цін на нафту призведе до того, що Кремль буде втрачати 10-20 доларів на кожному барелі. При цьому російська нафта і без того продається зі значним дисконтом.

Загалом Росія зазнає значних збитків, оскільки більшість танкерів "тіньового флоту" вже під санкціями, а легальні перевізники можуть відмовитися від перевезень російської нафти. Збитки РФ залежать від того, чи вдасться реалізувати цінове обмеження на нафту, або ж Кремль знову почне намагатися обійти обмеження.

"Це залежить від того, наскільки вдасться реалізувати цінове обмеження на нафту. Якщо повністю - це мінус 30 млрд, якщо як зараз, то близько 15-20 млрд", - пояснив Власюк.

Уповноважений з санкцій підкреслив, що обмеження, впроваджені країнами Заходу, створюють суттєві проблеми у російській економіці. Але поки що економічного тиску недостатньо, щоб змусити російський режим припинити агресію в Україні.