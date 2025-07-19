Россия потеряет десятки миллиардов из-за нового ценового потолка на нефть, - Власюк

По словам уполномоченного, новый потолок цен на нефть приведет к тому, что Кремль будет терять 10-20 долларов на каждом барреле. При этом российская нефть и без того продается со значительным дисконтом.

В целом Россия несет значительные убытки, поскольку большинство танкеров "теневого флота" уже под санкциями, а легальные перевозчики могут отказаться от перевозок российской нефти. Убытки РФ зависят от того, удастся ли реализовать ценовое ограничение на нефть, или же Кремль снова начнет пытаться обойти ограничения.

"Это зависит от того, насколько удастся реализовать ценовое ограничение на нефть. Если полностью - это минус 30 млрд, если как сейчас, то около 15-20 млрд", - пояснил Власюк.

Уполномоченный по санкциям подчеркнул, что ограничения, введенные странами Запада, создают существенные проблемы в российской экономике. Но пока экономического давления недостаточно, чтобы заставить российский режим прекратить агрессию в Украине.