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Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна, - Данілов

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Київ, Неділя 04 червня 2023 13:22
Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна, - Данілов Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила у боях за Бахмут майже 23 тисячі своїх військових. Втрати України на цьому напрямку у 7,5 разів менші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю італійському виданню Corriere.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (окупантів, - ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші", - заявив Данілов, відповідаючи на питання, чому Україна відчайдушно захищала Бахмут.

Секретар РНБО наголосив, що Україна немає права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже б перемогли.

Втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 червня Росія втратила у війні проти України вже майже 210 своїх військових. Найбільших втрат Росія зазначає на сході, де зараз точаться запеклі бої.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів. Американський лідер не уточнив, чи йде мова лише про вбитих або ж про загальні втрати окупантів.

Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на Бахмутському напрямку РФ втратила близько 70 тисяч вбитими і пораненими. Він зазначав, що окупанти втрачають у районі Бахмута по батальйону в день.

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