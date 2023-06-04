ЗСУ знищили 470 окупантів та більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
Минулої доби українські військові ліквідували ще 470 живої сили ворога. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила майже 210 військових
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано;
- танків - 3837 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 7512 (+10) од.;
- артилерійських систем - 3555 (+22) од.;
- РСЗВ - 583 (+1) од.;
- засоби ППО - 344 (+2) од.;
- літаків - 313 (+0) од.;
- гелікоптерів - 298 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10) од.;
- крилаті ракети - 1132 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16) од.;
- спеціальна техніка - 479 (+4) од.;
Фото: втрати ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що контррозвідники СБУ продовжують успішно ліквідовувати ворога на фронті. Військові поділились відео на якому продемонстрували знищення зенітно-ракетних комплексів "БУК-М1" і трьох "ТОР-2М".
Минулої доби, як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, артилеристи ЗСУ на Таврійському напрямку виконали 997 вогневих завдань внаслідок чого було вбито й поранено близько роти росіян.
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