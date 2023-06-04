Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раз больше солдат, чем Украина, - Данилов

Россия потеряла в боях за Бахмут почти 23 тысячи своих военных. Потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью итальянскому изданию Corriere .

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов, - ред.). Наши потери были в 7,5 раз меньше", - заявил Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы.

Потери России

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 июня Россия потеряла в войне против Украины уже почти 210 своих военных. Наибольшие потери Россия отмечает на востоке, где сейчас идут ожесточенные бои.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат. Американский лидер не уточнил, идет ли речь только об убитых или об общих потерях оккупантов.

Также ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на Бахмутском направлении РФ потеряла около 70 тысяч убитыми и ранеными. Он отмечал, что оккупанты теряют в районе Бахмута по батальону в день.

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