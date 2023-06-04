ua ru
Вс, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раз больше солдат, чем Украина, - Данилов

Новина українською →
Киев, Воскресенье 04 июня 2023 13:22
Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раз больше солдат, чем Украина, - Данилов Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия потеряла в боях за Бахмут почти 23 тысячи своих военных. Потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью итальянскому изданию Corriere.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов, - ред.). Наши потери были в 7,5 раз меньше", - заявил Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.

Секретарь СНБО отметил, что Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы.

Потери России

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 июня Россия потеряла в войне против Украины уже почти 210 своих военных. Наибольшие потери Россия отмечает на востоке, где сейчас идут ожесточенные бои.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат. Американский лидер не уточнил, идет ли речь только об убитых или об общих потерях оккупантов.

Также ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на Бахмутском направлении РФ потеряла около 70 тысяч убитыми и ранеными. Он отмечал, что оккупанты теряют в районе Бахмута по батальону в день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Бахмут Война в Украине Алексей Данилов Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага
ВСУ уничтожили 470 оккупантов и более 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области